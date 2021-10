Roma, tutti felici tranne Abraham: sei legni colpiti e “sfogo” social…

L'attaccante mastica amaro dopo l'ennesimo palo colpito

Tutti felici in casa Roma o quasi. Chiedere a Tammy Abraham che fa festa con i giallorossi per il successo contro l'Empoli ma ha da ridire contro... la sfortuna.

Ebbene sì, perché l'attaccante è stato sicuramente tra i più attivi del club della capitale nell'ultimo turno di campionato ma anche tra i più sfortunati. Novanta minuti di movimento e di grande qualità nonostante il forte pressing sugli avversari. Per lui ben 6 conclusioni, di cui 4 nello specchio della porta. Una di queste, sul palo , in occasione della rete sulla successiva respinta di Mkhitaryan.

Per Abraham si tratta del sesto legno colpito da inizio stagione, una vera maledizione. L'amarezza per l'ennesimo palo o traversa colpito si è poi manifestata via social con un pensiero condiviso in modo ironico su Twitter: "Per favore qualcuno tolga di mezzo pali e traverse, è la sesta volta che li ho colpiti in questa stagione", ha scritto l'attaccante condividendo le immagini del recente legno colpito. La speranza è di vederlo presto esultare e dare un taglio alla "sfortuna"...