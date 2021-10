Roma, tutto per recuperare Abraham: tifoso prepara talloniera speciale

Il centravanti ancora in dubbio per la gara contro la Juventus

Tammy Abraham è ancora in dubbio per il big match di domenica sera tra la sua Roma e la Juventus. Il calciatore inglese sta facendo di tutto per recuperare dall'infortunio al piede subito negli impegni con la sua Nazionale. Adesso, il centravanti avrebbe anche un motivo in più per stringere i denti. Un tifoso speciale avrebbe pensato ad una talloniera artigianale per provare a vedere in campo nella sfida dello Stadium.