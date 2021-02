Tutto pronto all’Olimpico dove Roma-Udinese si sfideranno per il lunch match della 22^ giornata di Serie A. A pochi minuti dal fischio d’inizio fissato per le 12.30, i due allenatori hanno reso note le formazioni che scenderanno in campo dall’inizio.

Roma-Udinese, le formazioni ufficiali

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Mkhitaryan, Pellegrini; Borja Mayoral. All.: Fonseca

Udinese (3-5-2): Musso; Bonifazi, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Walace, Arslan, Zeegelaar; Deulofeu, Llorente. All.: Gotti