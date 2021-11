Roma, Veretout è sicuro: “Mourinho può invertire la rotta, è un vincente”

Jordan Veretout è convinto che José Mourinho abbia tutti gli strumenti per rilanciare la Roma

La Roma sta vivendo un momento difficile, come dimostrano le ultime sconfitte. Tuttavia i giallorossi sembrano ancora ottimisti, almeno a giudicare dalle parole di Jordan Veretout a Le Parisien dal ritiro della Nazionale francese: "José Mourinho è sempre l'uomo per il lavoro. È un vincente, un allenatore adatto a un grande progetto come quello dei Friedkin alla Roma. È rigoroso, ha un'esperienza incredibile. Ha vinto molto e fa desiderare tutti di impegnarsi al 200%. Troverà il modo per invertire questa dinamica. A Roma c'è tanta passione: se vinci sei al top; se perdi, è una tragedia. I tifosi sono la nostra forza. Sta a noi restituire loro questo supporto. Ho imparato molto in Serie A. Fisicamente è dura. Anche tatticamente. In questo momento sto giocando nella Roma davanti alla difesa. Mi piace difendere, attaccare, pressare il portatore di palla, sono capace di segnare, di fare assist. Ora tutto questo devo riprodurlo in nazionale".