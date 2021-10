Roma, Veretout: “Pronti per la sfida contro la Juve, con Mourinho faremo strada”

Jordan Veretout si mostra fiducioso in vista della sfida tra Roma e Juventus

Si avvicina il momento della supersfida tra Juventus e Roma. I giallorossi vogliono dimostrare di essere pienamente in lotta per le posizioni di vertice, dimenticando le difficoltà con le big che l'anno scorso risultò fatale per le speranze di Champions League. Jordan Veretout spiega il suo punto di vista sul match ai microfoni di Sky: "Siamo pronti per la partita di domenica, con Mourinho lavoriamo molto bene sul campo e quando ti allena uno come lui dai il doppio perché vuoi sempre soddisfarlo. Se facciamo tutto quello che ci chiede, sono sicuro che finiremo la stagione in alto".