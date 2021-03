Roma, Villar svela: “Dovevo restare in prestito in Spagna, ma Fonseca mi ha chiamato e…”

Il calciatore della Roma Gonzalo Villar, una delle sorprese di questa stagione giallorossa, ha parlato ad As del suo momento: “All’inizio la Roma voleva ingaggiarmi e lasciarmi in prestito all’Elche, ma poi Fonseca mi ha chiamato personalmente e mi ha detto che aveva visto molte delle mie partite e voleva che mi trasferissi a Roma da subito. Sono partito immediatamente. Ho sempre sognato di poter giocare in una grande squadra europea e vedendo l’insistenza con cui la Roma mi chiamava, sapevo che era il posto giusto”. Per un giocatore spagnolo molti anni fa andare all’estero era una sorta di tabù, mentre in Liga il calciatore straniero è molto apprezzato. La Roma ha scommesso e fatto un investimento su di me. Trasferirmi in un’altra squadra spagnola? Avrebbe potuto succedere, ma non dipendeva da me”.

