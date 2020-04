Roma, Zaniolo: “Dopo l’infortunio ho faticato a parlare”

Nicolò Zaniolo sta piano piano recuperando dall’infortunio subito contro la Juventus. Dopo un contropiede palla al piede il legamento crociato si ruppe costringendo l’attaccante ad uno stop lungo. Zaniolo ha raccontato ai microfoni di SkySport i momenti successivi all’infortunio.

BRIVIDI – Queste le parole del giovane azzurro: “Rivedendo l’azione ho ancora i brividi. Nei primi due giorni faticavo anche a parlare, l’ho capito subito. Poi ho metabolizzato e facevo il conto alla rovescia per tornare“. Zaniolo poi ha rivelato di aver ricevuto un messaggio da un Pallone d’Oro: “Luka Modric mi ha scritto. Ci eravamo scontrati in Champions e in un’amichevole, gli avevo chiesto la maglietta e avevamo parlato un po’. È stato un grandissimo riconoscimento da un campione come lui”.

BERNABEU – Il centrocampista classe 1999 ha esordito tra i professionisti al Bernabeu. Un’esperienza indimenticabile per lui: “Ricordo la riunione tecnica alle 11: il mister mi disse se ero pronto. Io ero incredulo. Ricordo benissimo tutte le volte che ho toccato palla. Il giorno prima neanche pensavo di partire… Di Francesco mi ha inserito tra i grandi, gli devo tantissimo“.