Roma, Zaniolo invita il bambino con la sua maglia: “Ti aspetto a Trigoria”

L’isolamento è una misura importantissima per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. Tuttavia, non è semplice rinunciare al divertimento che deriva dal giocare con un pallone. Così nelle ultime ore si è diffusa prepotentemente sui social la foto di un bambino con la maglia della Roma di Nicolò Zaniolo intento a palleggiare nelle strade deserte di Milano. L’immagine ha colpito fortemente lo stesso Zaniolo che ha commentato sui social con una proposta rivolta al protagonista: “Questa foto mi ha colpito davvero molto! Non so chi sei, ma che orgoglio vederti con la mia maglia! So che adesso è difficile e strano giocare a calcio da soli in una città vuota, ma resistiamo ancora un po’ e, quando sarà tutto finito, so che me ne manderai una in cui giochi con altri ragazzi! (Magari esultando per un gol) Ti aspetto a Trigoria”.