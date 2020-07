Roma, Zaniolo non si accontenta: “Posso tornare al top in Europa League”

Nicolò Zaniolo fa gioire i tifosi della Roma con una serata da sogno. Il centrocampista ha confermato gli ottimi progressi fisici mostrati al suo ritorno in campo dopo il grave infortunio di gennaio. Inoltre, stavolta, l’azzurro è anche tornato al gol dopo tanti mesi. Un motivo in più per sorridere per i giallorossi che si aggrappano al loro gioiello per concludere nel miglior modo possibile la stagione.

LE PAROLE DI ZANIOLO

Zaniolo ha commentato la sua prestazione ai microfoni di Sky Sport: “Sono vittorie importanti per il morale. Non è questione di moduli, ma di testa. Siamo concentrati e arrabbiati perché non avremmo dovuto perdere le ultime partite. Ora speriamo di vincerle tutte. Non sono ancora al 100%. Manca un mese all’Europa League, ma posso recuperare per tornare presto sui miei livelli”.