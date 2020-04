Roma, Zaniolo: “Vorrei diventare una bandiera del club. La 10? No…”

Marco Reus qualche settimana fa aveva parlato del calcio e delle bandiere facendo gli esempi di Totti e De Rossi. Giocatori che hanno speso la loro carriera per una maglia e per questo sono sempre stati profondamente amati dai tifosi. E’ quello che si augura anche Nicolò Zaniolo, nuova stella del calcio italiano.

GIURO FEDELTA‘ – Ai microfoni di SkySport il centrocampista ha parlato di Totti e del suo futuro alla Roma: “Totti per me e per tutti è l’idolo e il simbolo di Roma. Totti e De Rossi sono simboli che difficilmente verranno eguagliati. Mi piacerebbe diventare una bandiera della Roma, ma ora devo pensare a tornare e a giocare. Vorrei rimanere qui il più possibile, devo tutto alla Roma e sono innamorato della città. Se ho mai chiesto la numero 10? No no, sto bene con la 22”.