Ronaldo agguanta Quagliarella e Batistuta. Ma il Re Leone: “Facile così…”

Undici partite consecutive andando in gol. Cristiano Ronaldo è scatenato. Con la rete alla Spal, il fuoriclasse portoghese eguaglia Fabio Quagliarella e Gabriel Omar Batistuta, anche loro capaci di segnare per undici volte di fila in Serie A. Il primo è riuscito nella sua impresa nella scorsa stagione, mentre l’argentino ha scritto la storia nel 1994/95. Il Re Leone si è complimentato via Twitter con CR7, senza risparmiargli una frecciata: “Congratulazioni a Cristiano per il record. L’unica cosa è che riposando mi sembra più facile”. Infatti, Ronaldo ha saltato la partita contro il Brescia. Stessa situazione accaduta a Quagliarella l’anno scorso. Batistuta, invece, non ha mai mancato un solo incontro al momento del suo record.