Ronaldo al PSG con Messi? Spunta l’indizio social

Il fratello del presidente del PSG infiamma i social, con una foto che ritrae insieme i due fuoriclasse.

FOTO - Al-Thani ha infatti pubblicato un'immagine che ritrae vicini Messi e Cristiano Ronaldo, entrambi con la maglia del PSG, da ricordare che egli stesso aveva praticamente annunciato, sempre su Twitter, l'arrivo di Leo Messi al PSG, smentendo categoricamente l'interesse di altre squadre nei confronti del bomber argentino. Può essere un segnale che qualcosa si stia muovendo? Difficile da ipotizzare ora, ma nel frattempo, le voci di un avvicinamento di Mbappe al Real Madrid diventano ogni giorno più insistenti e sicuramente in caso di partenza dell'attaccante francese, il PSG non si lascerebbe sfuggire il portoghese in forza alla Juventus.