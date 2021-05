Ronaldo, Elkann e Agnelli in visita a Maranello: il motivo

Ronaldo si è recato in un stabilimento della Ferrari con Elkann e Agnelli

Nella disfatta della Juventus contro il Milan, non c’è nessun giocatore da salvare. Men che meno Cristiano Ronaldo, cercato poco dai compagni e colpevole di aver sbagliato molti palloni nell'arco dei 90 minuti. In molti acclamavano un altro miracolo dopo la doppietta contro l’Udinese, ma perfino CR7 non può tutto. E così, è caduto assieme a suoi compagni, demotivati, sotto i colpi ben assestati del Diavolo.