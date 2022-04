Ronaldo il Fenomeno nomina i favoriti per scudetto e Champions League

L'intervista con il Fenomeno è stata solo l'antipasto di una bella chiacchierata tra Ronaldo e Del Piero che andrà in onda nel post partita delle gare di Champions League con Anna Billò e i suoi ospiti.

Intervistato da Sky Sport il Fenomeno ripercorre la sua carriera da giocatore e si sbilancia in pronostici: "Ho avuto una vita sportiva bellssima, ora voglio ripetermi come presidente. L'Inter è la favorita per lo scudetto, per la Champions invece punto sul Real Madrid". Nel post partita delle gare di Champions League su Sky Sport, con Anna Billò e i suoi ospiti, andrà in onda una bella chiacchierata tra il 'Fenomeno' e Alex Del Piero.

Ronaldo, ricorda il suo trasferimento all'Inter: "Avevo trovato l’accordo per rinnovare con il Barcellona, ma dopo quattro giorni il presidente mi chiamò per dire che non si poteva andare avanti. Mi disse che avrei potuto negoziare con altre squadre e i nerazzurri si mossero velocemente pagando la clausola rescissoria. Il campionato italiano in quegli anni era davvero il migliore al mondo". In chiusura il Fenomeno pronostica i vincitori della Serie A e della Champions League: "È una bella lotta. Secondo me l'Inter sta giocando meglio in questo momento e spero che possa vincere ancora. Per la coppa, il Real Madrid è la favorita. Non sta vivendo un grande momento ma è in simbiosi con questa competizione, e poi ha Ancelotti in panchina che è uno dei migliori al mondo. Benzema? Merita il pallone d'oro, lo dico da anni e sono stato criticato ma lo merita, è un grandissimo attaccante".