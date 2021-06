Ronaldo imprenditore, apre un hotel a Madrid da 13 milioni

Cristiano Ronaldo ha aperto a Madrid un hotel da 13 milioni di euro

Campione sul campo, imprenditore nella vita extra-calcistica. Come riporta Adnkronos, Cristiano Ronaldo ha aperto un hotel a Madrid, sborsando la bellezza di 13 milioni di euro. Il complesso, il Pestana CR7 Gran Via Madrid, aprirà lunedì, giorno in cui verranno allentate le restrizioni dovute al Covid e l’attività turistica ed alberghiera ripartirà. Il nono piano CR7 è aperto al pubblico e comprende un bar sportivo, una pizzeria e l’unico tetto che garantisce una vista totale su Madrid ed in futuro ospiterà anche una piscina.