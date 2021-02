Ronaldo lancia la Juventus, ma Barak rianima il Verona: è 1-1 al Bentegodi

La Juventus ha il fiato corto e si ferma ancora. Stavolta la marcia dei campioni d’Italia in carica si ferma al cospetto del Verona, che impone nuovamente il pari dopo l’1-1 in casa della Vecchia Signora all’andata. Barak risponde a Cristiano Ronaldo. In caso di vittoria dell’Inter contro il Genoa domani, per i bianconeri diventerebbe davvero difficile immaginare la rimonta, con 10 punti di distacco.

IL MATCH

Le emozioni non mancano e già i primi minuti di gara diventano interessanti. La Juventus sfiora il gol con Ramsey che approfitta di un errore di Silvestri, ma viene murato in angolo. Risponde l’Hellas con Faraoni, che colpisce di testa su cross di Zaccagni e spedisce la palla sul palo. Al 14′ ci prova Chiesa, ma Silvestri devia in angolo. Poi i ritmi si abbassano e cala anche il numero di occasioni. A inizio ripresa, d’improvviso, si sblocca il risultato. Merito del solito Cristiano Ronaldo, che infila il portiere con una conclusione precisa su assist di Chiesa, bravo a trovare il compagno a rimorchio. Il vantaggio rianima la Juventus, che sfiora anche il raddoppio con Ramsey, il cui tiro è deviato da Magnani. Al 77′ nuova svolta: cross di Lazovic e Barak supera in volo Alex Sandro, battendo Szczesny. Il portiere polacco della Juventus diventa decisivo dieci minuti dopo sulla conclusione di Lazovic, deviandola sulla traversa. Finisce 1-1.