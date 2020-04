Ronaldo lancia la sfida e Matuidi lo batte: 144 addominali in 45 secondi!

Cristiano Ronaldo chiama e Blaise Matuidi risponde. Il fuoriclasse portoghese aveva lanciato la sfida sui social, invitando i followers a imitarlo nella cura della sua forma fisica. CR7 si era spinto fino all’incredibile primato di 142 addominali in 45 secondi. Un numero apparentemente imbattibile. Apparentemente appunto: infatti, Matuidi ha deciso di sottoporsi al duello a distanza realizzando ben 144 addominali, due in più rispetto al compagno di squadra. Insomma il derby in casa Juventus va al francese che commenta sui social: “Mi hai ucciso, fratello! La prossima volta facciamo una gara di corsa”.