Ronaldo miglior marcatore di sempre? Federcalcio ceca non ci sta: “Bican ha segnato 821 gol”

La Federcalcio ceca ha contestato il nuovo traguardo raggiunto dall’attaccante della Juventus Cristiano Ronaldo . Il portoghese con la rete al Napoli nella Supercoppa ha segnato il 760esimo gol in carriera e sarebbe quindi il miglior marcatore della storia, avendo superato Pelè (sul quale però in realtà c’è ancora un dibattito aperto sui gol segnati in carriera) e da ieri anche Josef Bican, che si fermò a 759. Ma a difesa dell’attaccante cecoslovacco Josef Bican . Il servizio stampa della federazione ha rilasciato un comunicato in cui afferma che in realtà Bican ha segnato non 759 gol, ma 821. “Il Comitato Storia e Statistica della Federcalcio ceca ha contato tutti i gol segnati dal mitico Josef Bican. E possiamo segnalare che ha segnato 821 gol nelle partite ufficiali tra campionato, coppe nazionali, coppe europee e nazionale. Allo stesso tempo, sono stati esclusi i gol segnati nelle amichevoli” questo quanto scritto nel messaggio su Twitter.