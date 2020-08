Ronaldo posa con Buffon: “Quanti trofei per questi giovani uomini?”

Tra vincenti il feeling è immediato. Deve funzionare così tra Cristiano Ronaldo e Gianluigi Buffon, spesso avversari nei match tra Real Madrid e Juventus e ora compagni di squadra in bianconero. I due hanno un palmares straordinario, ma non si accontentano e continuano a macinare successi, grazia anche a una Vecchia Signora che non conosce rivali in Italia.

GIOVANI UOMINI

Ronaldo ha postato una foto che lo ritrae insieme proprio a Buffon con il trofeo dello scudetto. Il fuoriclasse portoghese ha poi chiesto ironicamente: “Indovinate quanti trofei hanno vinto questi due giovani uomini? La storia continua”.