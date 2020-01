Ronaldo show, la Juventus piazza l’allungo: Parma battuto 2-1

La Juventus non sbaglia. Rintuzza l’assalto della Lazio sempre più arrembante e stacca l’Inter, fermata dal Lecce e distante quattro punti. I bianconeri accumulano il massimo vantaggio sui nerazzurri dopo una sfida non semplice contro il Parma. Gli emiliani di D’Aversa hanno il merito di lottare e complicare i piani dei campioni d’Italia in carica. Ronaldo è l’uomo della serata. Il portoghese si rende pericoloso dopo soli 5 minuti, chiamando Alves alla chiusura. Pericolosi anche Alex Sandro, Ramsey e Dybala, mentre i gialloblu si fanno vedere con il solo Kucka. Al 43′ arriva la rete dell’1-0 per la Juve: Ronaldo va al tiro e trova la deviazione di Darmian che batte il proprio portiere. Nella ripresa il Parma tira fuori gli artigli e graffia con Cornelius, bravo a battere di testa Ronaldo e ad infilare Szczesny. Il portoghese si rifa a modo suo, facendosi trovare pronto sul passaggio di Dybala e trovando il 2-1 finale. Il Parma non riesce a pareggiare, complice anche una bella prova di Szczesny, sempre attento.