Ronaldo tocca quota 305 mln e ringrazia i follower: “Che numero incredibile!”

Il capitano del Portogallo Cristiano Ronaldo dopo aver raggiunto i 300 milioni di follower su Instagram ha avuto un pensiero bello per tutti. Il 36enne calciatore della Juventus ha postato un video in cui ha raccolto i commenti dei fan sotto vari post. "300 milioni! Che numero incredibile! Grazie per il vostro supporto, sempre grazie" ha scritto Ronaldo. Ricordiamo che Cristiano è diventato la prima persona a raggiungere il traguardo di 300 milioni di follower su Instagram.