Ronaldo torna in campo: allenamento insieme al Nacional de Madeira

Non solo Zlatan Ibrahimovic: anche Cristiano Ronaldo torna in campo. A distanza di un mese dallo stop delle competizioni, il fuoriclasse portoghese riassapora il piacere di calcare il terreno di gioco. Infatti, CR7 si sta allenando con il Nacional de Madeira, la squadra del suo paese natale, che milita in Serie B. Lo rivela il portale lusitano dnoticias.pt. L’allenamento ha seguito un programma intenso seguendo diversi esercizi con il pallone. Ciò è stato reso possibile anche dalle disposizioni presenti in Portogallo: il governo locale non ha vietato le sedute di squadra fino a questo momento. Ronaldo dovrebbe tornare in Italia nella prossima settimana.