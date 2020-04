Rugani, la Juventus può cederlo: giocherà in coppia con un altro italiano

Il futuro di Daniele Rugani potrebbe essere al Milan. Il difensore della Juventus, secondo quanto si apprende dal Corriere di Torino, potrebbe presto affiancare Alessio Romagnoli e formare una coppia giovane e italiana in rossonero.

Con gli acquisti di De Ligt, Demiral e Romero ultimati la scorsa estate, la Vecchia Signora si ritroverebbe numericamente in eccesso considerando le conferme di Bonucci e anche quella di capitan Chiellini. Ecco perché Rugani pare essere il possibile futuro sacrificato del reparto difensivo. Il centrale, già in passato, era stato accostato ad altre squadre come Roma e Napoli. Adesso, potrebbe fare al caso del Milan a caccia di un nuovo rinforzo nella retroguardia. Prima della pausa, Rugani aveva giocato soltanto 7 partite con la Juventus.