Rugani, l’agente: “Juventus nel suo cuore. E in futuro…”

Il procuratore del difensore fa il punto sul futuro del centrale

MOMENTO - "In Francia si stava integrando bene, poi un infortunio ha interrotto la sua ascesa. È stato un brutto colpo ed è stato fermo tre mesi. In Sardegna ha dimostrato subito il suo valore, c’è anche la sua mano nella salvezza dei rossoblù", ha detto con orgoglio Torchia a proposito di Rugani. "Il contratto con la Juventus? Ha giocato più di cento gare con la Juve, chi pensa che sia una meteora si sbaglia di grosso, basta guardare la concorrenza che aveva nel suo reparto. Se penso che deve ancora compiere 27 anni e ne ha accumulati 8 da calciatore di cui 5 in bianconero, beh, ha dato un buon contributo. Pure lui ha portato il suo mattoncino per la conquista dei cinque scudetti di fila: è qualcosa che resta negli annali".