Ruggito Atalanta: demolita la Fiorentina. Napoli ok, valanga Roma sul Bologna

La classifica inizia a delinearsi e le formazioni più attese prendono posto al tavolo delle pretendenti. Roma, Atalanta e Napoli conquistano tre punti importanti con vittorie convincenti. I giallorossi dominano a Bologna rifilando cinque reti alla formazione di Mihajlovic. I nerazzurri, invece, superano in casa la Fiorentina con un rotondo 3-0 che sa tanto di ritorno alle vecchie abitudini dopo qualche alto e basso di troppo. Bene anche la squadra di Gattuso, vittoriosa ai danni della Sampdoria.

ATALANTA-FIORENTINA

L’Atalanta non sembra risentire delle fatiche delle coppe. Fin dai primi minuti i nerazzurri mettono in difficoltà la Fiorentina, aggrappata alle parate di Dragowski. Vlahovic prova a mettere paura ai bergamaschi, ma Gollini fa buona guardia. Al 44′ si sblocca l’incontro: Zapata resiste alla carica dei difensori e serve Gosens che supera il portiere avversario. Nella ripresa la Dea dilaga: Malinovsky su punizione fa un capolavoro. Al 63′ Toloi cala il tris al termine di uno schema su calcio d’angolo.

BOLOGNA-ROMA

La partenza è un vero e proprio shock per il Bologna. La Roma distrugge gli esterni rossoblù comandando presto il gioco e al 5′ è già in vantaggio: cross di Spinazzola e Poli nel tentativo di anticipare Dzeko fa autogol. Poi il bosniaco si prende gloria personale spiazzando il portiere avversario. Poi Spinazzola trova Pellegrini che indisturbato fa 3-0. Il Bologna non prova a reagire, anche se la Roma è in vena di regali con Cristante che realizza un goffo autogol. Non basta per riaprire il match: i giallorossi strapazzano i rossoblu e infieriscono con i gol di Veretout e Mkhitaryan al termine del primo tempo.

NAPOLI-SAMPDORIA

L’avvio dei blucerchiati sorprende gli uomini di Gattuso: al 20′ Verre trova Jankto che batte da due passi Meret. A inizio ripresa il Napoli torna in partita pareggiando con Lozano: Candreva perde palla, Insigne per Mertens che trova il massicano, bravo a battere a rete. L’inerzia della gara è ormai cambiata e gli azzurri trovano il gol del vantaggio con Petagna che insacca da due passi.