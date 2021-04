Ruggito Juventus: battuto 3-1 il Genoa. Vittorie per Napoli e Lazio

Inter e Milan chiamano e la Juventus risponde presente. Dopo il successo della capolista contro il Cagliari e la vittoria dei rossoneri sul Parma, i bianconeri si impongono per 3-1 sul Genoa e tengono il passo. In zona Champions si accende la bagarre anche in virtù del colpo del Napoli sul campo della Sampdoria. Gli azzurri superano provvisoriamente l’Atalanta, andando al terzo posto con 59 punti, uno in più dei nerazzurri. Vince anche la Lazio, che si porta a meno 3 dalla zona Champions, ma con una gara in meno.

JUVENTUS-GENOA

La partenza della Juventus è bruciante: al 5′ Cuadrado entra in area e serve Kulusevski che da due passi insacca all’incrocio. Il Genoa prova a rispondere, ma al 22′ arriva il raddoppio dei bianconeri. Chiesa va al tiro, Perin respinge; Ronaldo spara sul palo, ma al terzo tentativo arriva il gol grazie a Morata. Nella ripresa il Grifone accorcia le distanze con Scamacca sugli sviluppi di un calcio d’angolo. I liguri sfiorano anche il pareggio, ma alla fine prevale la Juventus con il tris di McKennie, entrato in area sul filo del fuorigioco.

SAMPDORIA-NAPOLI

Il Napoli inizia col piede giusto e al 3′ Zielinski sfiora il gol con un sinistro che esce di poco. Crescono gli azzurri, come dimostra la conclusione di Insigne deviata in angolo dall’ottimo Audero. E’ il preludio della rete del vantaggio: al 35′ Fabian Ruiz conclude una bella combinazione con Osimhen e Zielinski e infila il portiere avversario. La squadra di Gattuso gestisce il vantaggio, anche se rischia di incassare il pari al 70′ quando Thorsby sfiora il pari. Nel finale, però, arriva il raddoppio di Osimhen.

VERONA-LAZIO

La Lazio si rende subito pericolosa e colpisce un palo al 22′ con Immobile che lascia partire una sassata notevole. Il tiro si smorza sul legno. Il match resta bloccato fino all’ultimo minuto, quando Milinkovic-Savic trova il colpo di testa vincente.