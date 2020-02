Ruggito Juventus: Ronaldo-De Ligt, Fiorentina battuta 3-0

Ancora una volta Cristiano Ronaldo è il trascinatore della Juventus. Il copione delle ultime gare si ripete: il fuoriclasse portoghese è il vero faro offensivo della Vecchia Signora. E’ lui che sblocca la partita e lancia i bianconeri in classifica. Battuta un’ottima Fiorentina per 2-0, anche se non mancano le polemiche. Nel primo tempo la gara si mostra particolarmente contratta ed equilibrata. Gli uomini di Sarri faticano ad arrivare al tiro, al punto che la prima conclusione è quella di Bentancur al 27′. Al 40′ Pezzella tocca con la mano su tiro di Pjanic. L’arbitro Pasqua assegna il rigore alla Juve. Ronaldo trasforma nonostante l’intuizione dell’ottimo Dragowski.

RADDOPPIO – A inizio ripresa la Juve sembra maggiormente in controllo e si rende pericolosa. Higuain e De Ligt chiamano alla parata Dragowski, davvero prodigioso sull’argentino. Benassi scuote la Fiorentina, che lentamente si affaccia con maggiore frequenza dalle parti di Szczesny. All’81’ Ceccherini ferma Bentancur lanciato a rete. L’assegnazione del rigore manda su tutte le furie i viola, che considerano il contatto minimo. Dal dischetto Ronaldo spiazza il portiere e lancia la Juventus in classifica. In pieno recupero arriva il tris di De Ligt. Un messaggio forte e chiaro a tutte le dirette concorrenti.