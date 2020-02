Ruggito Lazio: Genoa piegato 3-2 a Marassi, la lotta scudetto è viva

La Juventus chiama e la Lazio risponde. Dopo il successo di ieri dei bianconeri, i laziali replicano con una vittoria importante sul campo del Genoa. Gli uomini di Inzaghi, trascinati da un grande Immobile, si confermano in un ottimo momento di forma e continuano a sognare in grande. Lo scudetto non appare una chimera.

IL MATCH – Stesse scelte di formazione per Inzaghi e Nicola: sia la Lazio che il Genoa si dispongono con un 3-5-2. Ma l’equilibrio si spezza dopo solamente 2 minuti. Merito di Marusic che, dopo un triangolo con Caicedo, si inserisce in area e trafigge Perin. La gara diventa divertente e ricca di occasioni da entrambe le parti. Schone chiama alla parata Strakosha, mentre Perin si supera su Caicedo. Al 26′ il Genoa colpisce il palo con Favilli. Lo stesso attaccante sfiora il gol nel finale di primo tempo: prodigioso Strakosha. Nella ripresa, la Lazio entra in campo con un piglio diverso e al 51′ trova il raddoppio con Immobile con un tiro sul primo palo da distanza ravvicinata. Il Grifone non si arrende e accorcia le distanze con Cassata, bravo a battere il portiere con una conclusione a giro. La paura per i biancocelesti dura poco perché al 71′ arriva la rete di Cataldi su punizione. Nel finale il Genoa fatica a creare occasioni e serve un grande Perin per limitare i danni. Tuttavia un rigore concesso per fallo su Pandev e realizzato da Criscito alimenta le speranze nel finale. Non basta a cambiare il risultato finale: finisce 3-2 per gli uomini di Inzaghi. Vince la Lazio e torna nuovamente a meno 1 dalla Juventus. Il duello scudetto, aspettando l’Inter, prosegue.