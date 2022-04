Sabadini a ISP: “Milan prendi Scamacca al posto di Ibra. Kessie? Valori non esistono più”

L'ex difensore del Milan ha parlato ai microfoni di Itasportpress

Riguardo all’attualità fronte Milan e Sampdoria , la redazione di ItaSportPress.it ha intervistato in esclusiva Giuseppe Sabadini, ex calciatore dei due club sopra citati.

“Secondo me si è sbagliata l’impostazione di tutta l’annata. Forse non c’era un progetto reale alle spalle…”.

“Con tutta onestà, mi viene da dire di sì. A me spiace solo per i tifosi: sono stato sei anni a Genova. Non meritano stagioni come questa…”.