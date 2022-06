Sabatini, altra replica a Iervolino: “Se mi ha dato le bugiardo verrà in tribunale”

Duro botta e risposta tra presidente e ex dirigente

Volano stracci tra Walter Sabatini e Danilo Iervolino, ex dirigente e attuale patron della Salernitana. Dopo l'interruzione del loro rapporto di lavoro, i due non se le stanno certo mandando a dire. L'ennesimo botta e risposta è arrivato in queste ore con il presidente del club che ha dato del bugiardo al direttore sportivo e quest'ultimo che ha risposto annunciando un possibile approdo in tribunale.

Intervenuto a Radio Anch'Io Sport su Radio 1 Rai, Sabatini ha detto in riferimento alla recente intervista di Iervolino a La Gazzetta dello Sport: "Se mi ha dato del bugiardo verrà in tribunale insieme a me, anche se lui ha grandi avvocati. Credo che sia una caduta di stile e di cattivo gusto". E ancora: "Il problema delle commissioni non è un problema mio, è un problema del calcio, ideologico. Non contesto questo e accetto quello che dice Iervolino. Ancora oggi mi spiace non aver pagato una commissione di 4 milioni a Raiola per Pogba alla Roma. Ancora oggi sono pentito e credo di aver fatto un danno alla Roma, anche per Arnautovic al Bologna ho combattuto per la commissione da pagare e credo di aver fatto bene".