Sabatini: “Mihajlovic molto più di un sergente. Napoli, che colpo Anguissa!”

A concludere la decima giornata di Serie A ci sarà il match tra Napoli e Bologna. Una sfida interessante secondo Walter Sabatini. L'ex dirigente rossoblu è intervenuto ai microfoni di Calcio Napoli 24 TV per esprimere il suo punto di vista sulla gara dello stadio Diego Armando Maradona: "Ho sempre consigliato a Sinisa di lasciare il cliché del sergente di ferro, per uno come lui è riduttivo. Ha dato una identità al Bologna e lo dimostrerà contro un tecnico come lui ovvero Spalletti. Mi godrò il match anche se non da vicino come avrei voluto. Non sono mai stato vicino al Napoli in carriera. Sono felice di ciò che sta facendo Giuntoli: il colpo Anguissa è stato fantastico e non capisco come in Premier nessuno si sia accorto di lui. Mi meraviglio che i top club inglesi come United o Chelsea non siano arrivate prima su un giocatore del Fulham".