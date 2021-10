Sabatini: “Osimhen top player. E Spalletti si esalta nei momenti di difficoltà”

Walter Sabatini elogia il rendimento del Napoli di Luciano Spalletti, trascinato da Victor Osimhen

Il Napoli sembra davvero insuperabile in campionato, come dimostrano le otto vittorie in altrettante gare. Un risultato sorprendente. Walter Sabatini ne ha parlato a Radio Kiss Kiss: "Ve l’ho detto qualche mese fa che Osimhen con Luciano sarebbe cresciuto a dismisura, e così è stato. Attualmente è sicuramente il miglior attaccante di questa stagione, sta esplodendo grazie ai consigli di Spalletti. Ha la stoffa per diventare un vero top player anche a livello internazionale. Per quanto riguarda Luciano, invece, vi posso dire che nei momenti di difficoltà dà sempre il meglio di se stesso. Sa gestire la squadra, protegge i suoi uomini come ha fatto con Insigne sulla questione dei calci di rigore. Spalletti è fatto proprio così, riesce a fare da scudo e a caricarsi sulle spalle le responsabilità anche dei propri calciatori".