Sabatini punge: “Affari Vlahovic e Donnarumma ignobili”

Il duro commento del noto dirigente

Mai banale e sempre molto diretto. Walter Sabatini , attuale dirigente della Salernitana , si conferma anche nella recente intervista rilasciata al Corriere dello Sport nella quale si è concentrato su diversi argomenti tra cui alcune operazioni di mercato messe in atto in Serie A.

VLAHOVIC E DONNARUMMA - "Vlahovic dalla Fiorentina alla Juventus? Una roba ignobile. Insopportabile. Come fai a non avere nessuna riconoscenza per la società che ha creduto in te? Lo stesso vale per Donnarumma con il Milan. Qui entrano in gioco le qualità umane", il commento di Sabatini durissimo.