Sabatini riparte dalla Salernitana: nuovo direttore sportivo per sei mesi

Il dirigente riparte con un nuovo incarico

Walter Sabatini sarà il nuovo direttore sportivo della Salernitana. Il dirigente umbro, come riportato da Sky, ha sciolto le ultime riserve e ha accettato la proposta del nuovo proprietario Danilo Iervolino. Dopo essere stato vicino al Genoa nelle scorse settimane, il dirigente ha optato per il club granata col quale molto presto firmerà un contratto di sei mesi e sarà operativo da subito per cercare di rafforzare la rosa di Stefano Colantuono con l'obiettivo di provare a restare in Serie A.