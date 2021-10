Sabatini stupisce: “Tra Mbappé e Osimhen scelto il secondo…”

Parla il dirigente sportivo tra Napoli e il suo addio al Bologna

BOLOGNA - "Non mi sono dimesso dal Bologna. C’è stato un corto circuito. Ho solo scritto a Saputo, dopo una brutta sconfitta in casa, dicendo che ero a sua disposizione per qualunque decisione volesse prendere. La mattina dopo è venuto in ufficio: è meglio che le nostre strade si dividano. Così mi ha detto", ha commentato Sabatini.