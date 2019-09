Sacchi bacchetta Conte: “Bravo, ma manca di coraggio: è troppo difensivista”

Tre su tre per l’Inter di Antonio Conte. I nerazzurri, battendo per 1-0 l’Udinese, hanno trovato la terza vittoria consecutiva, guadagnandosi la vetta della classifica. Un avvio che fa sognare i tifosi, che con l’arrivo dell’ex ct della nazionale sulla panchina sembrano aver ritrovato fiducia ed entusiasmo. A non apprezzare particolarmente Conte è però Arrigo Sacchi, che, ai microfoni di Sky, ha così commentato.

CONTE – “Antonio è uno dei migliori allenatori del mondo, ma deve avere più fiducia nelle sue qualità: deve avere più coraggio. Tiene uno o due giocatori in più in fase difensiva rispetto agli avversari e questo non va bene: è il problema che ha sempre caratterizzato il calcio italiano”.