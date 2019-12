Sacchi: “Contro il Genoa un’Inter capolavoro. Ecco il segreto tattico di Conte”

L’ex tecnico del Milan Arrigo Sacchi molto arguto quando fa un’analisi tattica delle squadre, nella sua consueta rubrica sulla Gazzetta dello Sport ha puntato i riflettori sull’Inter capolista. “I nerazzurri, nonostante i molti infortunati, si sono sbarazzati facilmente del Genoa. Solo nei primi minuti i rossoblù hanno tentato qualcosa, poi sono stati travolti. L’Inter ha giocato un ottimo incontro, con belle azioni e progressi di gioco evidenti. Il sistema era il solito 3-5-2 ma interpretato molto più offensivamente sia da parte dei tre difensori ma ancora di più da Biraghi a sinistra e in particolare da Candreva a destra. In fase offensiva gli uomini di Antonio Conte hanno praticato un possesso veloce, con pallone rasoterra e cambi di gioco continui. Avanzavano più con i passaggi che con i lanci, le distanze erano vicine, il movimento della palla buono così come le conclusioni e la forza bruta di Lukaku, protagonista generoso della gara. E appena i nerazzurri perdevano palla, aggredivano con un pressing continuo i frastornati avversari. Il pressing è stata la novità maggiore e decisiva, che ha frustrato i tentativi dei genoani e aumentato coraggio, soluzioni e ripartenze dei nerazzurri. L’Inter sarà un avversario ostico sino alla fine. Lo spirito di squadra e le motivazioni sono già elevatissime, le capacità del tecnico fuori discussione, pertanto i nerazzurri presseranno sempre di più”.