Sacchi fa fuori la Juventus: “Scudetto? Corsa a tre tra Inter, Milan e Napoli”

Il commento dell'ex mister sulla Serie A

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi ha parlato della Serie A ed in particolar modo della lotta per lo scudetto. L'ex mister e CT non ha fatto giri di parole dando tre squadre favorite per la conquista del Tricolore: "Non sono un mago, però Inter, Milan e Napoli stanno andando forte, mentre la Juventus ha ancora problemi da risolvere. È possibile che sia una lotta a tre . E mi farebbe piacere perché mi riporterebbe indietro nel tempo quando noi del Milan battevamo il giocatore più forte del mondo, dimostrando che una squadra valeva più di un singolo anche se quel singolo si chiamava Maradona".

Poi nello specifico sulle varie squadre: "Il Napoli? Sorpreso no, però aspetto prima di dare un giudizio definitivo. Intanto dico che Spalletti sta facendo un ottimo lavoro e la cosa mi rende felice: l’ho sempre stimato e so che adesso ha la possibilità di trasmettere una personalità forte al suo gruppo. Gli serve trovare la continuità", ha detto Sacchi. Sull'Inter di Inzaghi: "Inzaghi è bravo, ha mantenuto l’ossatura della passata stagione, non ha cambiato modulo. È partito un attaccante formidabile come Lukaku, ma i gol l’Inter li segna lo stesso. E ciò significa che è il gioco a produrre i gol, prima ancora dei giocatori. Dai nerazzurri mi aspetto più coraggio". Infine sul Milan: "Come modo di giocare e di stare sul campo il Milan è una squadra europea. Sta facendo benissimo. Qualche volta, tuttavia, anche i rossoneri devono imparare a prendersi qualche rischio in più. Sono tutti ragazzi, non hanno tanta esperienza e quindi devono sopperire a questo gap con il gioco e con la compattezza del gruppo".