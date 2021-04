Sacchi: “Il Milan deve ritrovare un collettivo polivalente”

La squadra rossonera rischia di rimanere fuori dalla Champions

L'ex allenatore del Milan Arrigo Sacchi ha detto la sua sulla squadra rossonera in crisi dopo un girone di andata straordinario in Serie A. "Il Milan ha bisogno di una svolta. Sino a lunedì è riuscito a resistere al secondo posto, adesso è terzo a pari punti con Juve e Napoli -ha affermato Sacchi alla Gazzetta dello Sport-. I rossoneri dovranno tornare a essere un collettivo polivalente, con tutti e gli undici capaci di praticare sia la fase difensiva sia quella offensiva, uniti da un filo invisibile che è il gioco. Contro la Lazio, gli uomini di Pioli hanno avuto una partenza shock, pagando a caro prezzo, con la rete di Correa, un errore di posizione della difesa. I milanisti hanno accusato il colpo e per una ventina di minuti sono stati sopraffatti dalla squadra di Inzaghi. Kessie e compagni comunque si sono pian piano riorganizzati e compattati, senza più dare l’idea di un gruppo sparpagliato per il campo. Quando il Milan ha ritrovato l’organizzazione, ha mostrato buone trame e un discreto possesso palla, tanto da sfiorare il pareggio con Calhanoglu e Saelemaekers. La Lazio si è rivelata pronta a scattare da una linea arretrata con i ribaltamenti guidati da Correa e Immobile. La difesa biancoceleste, collocata a sistema puro, è stata diretta in modo impeccabile da Acerbi. Nella ripresa, la vivacità e la freschezza dei padroni di casa hanno fatto la differenza. La netta vittoria può reinserire la Lazio nella volata per la Champions".