Sacchi: “Inter superiore tecnicamente al Milan ma ogni tanto commette lo stesso errore…”

Parla l'ex mister sulla corsa scudetto

Parere illustre di Arrigo Sacchi sulla corsa scudetto e la battaglia tra Inter e Milan. L'ex mister ha parlato a La Gazzetta dello Sport anche in seguito alla sconfitta dei nerazzurri contro il Bologna nel recupero della 20esima giornata: "Ha fatto un brutto scivolone, adesso deve risollevarsi in fretta per essere pronto in vista dello sprint finale. Nella prima mezz'ora contro il Bologna i nerazzurri hanno giocato benissimo, ma dopo il pareggio hanno cambiato fisionomia".