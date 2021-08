Sacchi: “Milan senza Gigio e Calha ma ecco cosa non deve mancare in campionato”

L'ex tecnico dei rossoneri indica la strada per continuare a fare bene

L'ex allenatore del Milan Arrigo Sacchi a -4 dal debutto dei rossoneri in campionato (lunedì prossimo contro la Sampdoria), ha fatto le carte ai rossoneri nelle colonne della Gazzetta dello Sport. «Mancherà Donnarumma, mancherà anche Calhanoglu ma l’importante per Pioli sarà che la sua squadra mantenga l’entusiasmo e l’umiltà che le hanno permesso nella stagione scorsa di andare oltre ogni aspettativa. Se superano il rischio dell’appagamento, i giocatori di Pioli possono diventare ancora più bravi. Non devono pensare di essere arrivati , ma devono imparare a giocare a memoria, a occhi chiusi. È lo step che manca. Rispetto allo scorso anno però sono tutti migliorati, Kessie, Calabria, tanti altri. Donnarumma è un buon portiere, ma conta l’insieme. Per quello che riguarda l’attacco, Ibra e Giroud sono fortissimi, però avanti con gli anni: è questa la vera incognita. Il Milan fin qui è stato un gruppo coeso, ha avuto entusiasmo, umiltà, generosità: aumenterà anche la classe dei singoli se continuerà su questa strada. E avere ancora Pioli in panchina è un grande vantaggio, perché il lavoro è già avviato da tempo. Ma per essere ancora più bravi non basta sostituire chi è partito: bisogna mantenere lo spirito giusto, questa è la chiave».