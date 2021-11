Sacchi: “Pirlo ha sbagliato ad accettare la proposta della Juventus”

Secondo Arrigo Sacchi, Andrea Pirlo avrebbe sbagliato ad accettare di allenare la Juventus

La Juventus continua a balbettare, scoprendosi vulnerabile. Un processo che si era già verificato un anno fa, sotto la gestione di Andrea Pirlo. Nonostante le buone idee tattiche, il tecnico non è riuscito a guidare la squadra verso lo scudetto, finito nella bacheca dell'Inter. Uniche soddisfazioni la Supercoppa italiana vinta contro il Napoli e la Coppa Italia conquistata ai danni dell'Atalanta. Troppo poco per guadagnarsi la riconferma. Secondo Arrigo Sacchi, Pirlo avrebbe sbagliato ad accettare la proposta di allenare la Juventus. Questa la sua opinione durante la trasmissione Tiki Taka: "Credo che possa rientrare nel mondo del calcio. Bisogna avere anche un po’ di fortuna, lui è andato alla Juve dove era quasi impossibile potesse andare bene. Pirlo ha accettato per ambizione e ha commesso un errore che potrebbe costargli caro". Attualmente l'ex centrocampista italiano è rimasto senza squadra, ma potrebbe tornare presto in panchina di fronte a una richiesta allettante.