Sacchi: “Scudetto? Inter favorita, ma l’Atalanta può insidiarla”

L’ex allenatore del Milan, Arrigo Sacchi, ha parlato delle pretendenti allo Scudetto a La Gazzetta dello Sport: “L’Inter è la favorita numero uno allo Scudetto. La squadra ha assimilato il lavoro di Conte e ora sfrutta quello di Inzaghi per continuare a vincere. All’Atalanta il merito di aver dato coraggio alle italiane in Europa. Gioca un calcio incredibile da top club e riesce sempre a tenere i conti in ordine. Se gioca da squadra, la Dea avrà le sue chances. Anche il Napoli invece ha una gran rosa per competere mentre il Milan con Pioli è cresciuto tanto e può essere pericoloso. Sarà un bel campionato".