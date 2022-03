Sacchi spinge il Milan: “Può restare in vetta sino alla fine”

Il commento dell'ex mister

Parere illustre quello di Arrigo Sacchi dopo il big match del Maradona tra Napoli e Milan che ha visto i rossoneri imporsi per una rete a zero con Giroud marcatore. Intervenuto a La Gazzetta dello Sport, l'ex mister ha detto: "Gran bel Diavolo. I rossoneri hanno difeso bene di squadra, poi Theo Hernandez e Leao mi hanno impressionato. Mi è piaciuto anche Bennacer, ottimo in pressing e distribuzione". E poi il commento fiducioso per il proseguimento del campionato: "Credo che possano restare in testa fino alla fine".