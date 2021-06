Saelemaekers: “Non posso uscire con Lukaku a Milano, i tifosi…”

Saelemaekers ha parlato del suo rapporto con Lukaku e non solo

L’esterno del Milan Alexis Saelemaekers ha rilasciato un’intervista a Eleven Sports Belgium, occasione in cui ha rivelato qualche curioso aneddoto, come quello sul suo compagno di nazionale Romelu Lukaku: "Per certi versi è il mio peggior nemico. Ma allo stesso tempo è uno dei miei migliori amici a Milano. Però, non possiamo uscire insieme: a Milano il calcio è come se fosse una religione. Se i tifosi dovessero vederci insiemi si arrabbierebbero. È una grande persona e un bravo calciatore".