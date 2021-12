Salernitana, avv. Chiacchio: “La Figc farà continuare a giocare il club in A”

Momenti di attesa a Salerno per il futuro della società granata

L'avvocato di diritto sportivo Eduardo Chiacchio è intervenuto nel corso della trasmissione SeiGranata dicendo la sua sul futuro della Salernitana, club che attende di conoscere se potrà continuare a giocare in Serie A visto che non si è trovato un nuovo soggetto giuridico disposto a rilevare la società: "Penso che si deciderà per il prosieguo del campionato per la Salernitana, ha avuto i consensi di tutta la Lega Serie A e questo è un passaggio fondamentale. Con un pò di tolleranza, la soluzione migliore sarà quella di far proseguire il campionato, altrimenti il campionato non sarebbe regolare. Credo ci siano gli elementi per poter concedere questa proroga e non sarebbe la prima volta anche con termini perentori".