Salernitana boom: ecco Perotti che sceglie la maglia 88

Grande lavoro per la squadra di Salerno

La Salernitana si regala un ultimo innesto di prestigio per sperare nella salvezza. Arrivato ieri in città, da oggi infatti Diego Perotti è un nuovo giocatore del club di Salerno. L'annuncio è arrivato ufficialmente in queste ore con una nota apparsa sui profili social e sul sito del club.

Per Perotti si tratta di un ritorno in Serie A dopo la parentesi sfortunata in Turchia al Fenerbahce. Il Monito in passato ha già vestito maglie prestigiose di club del massimo campionato italiano come Roma e Genoa. L'argentino è l'ennesimo innesto di grande spessore per la Salernitana che ha davvero rivoluzionato la rosa con colpi ad effetto con la speranza di poter raggiungere una salvezza che, ad oggi, sembra davvero complicata.