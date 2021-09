Salernitana, Castori: “Approccio sbagliato, ma ora siamo sulla strada giusta”

Il tecnico Fabrizio Castori spiega il suo punto di vista sulla prestazione della Salernitana

La Salernitana conquista il suo primo punto nella nuova avventura in Serie A. La formazione campana si sblocca e prova a lanciarsi in classifica dopo il pari contro l'Hellas Verona. Il tecnico Fabrizio Castori interviene ai microfoni di Dazn: "Abbiamo avuto un approccio ansioso e nervoso per voler sbloccare il risultato. Poi per 35 minuti siamo rimasti nella metà campo avversaria, mantenendo fede ai progressi della partita contro l'Atalanta e abbiamo recuperato una partita con intensità e cuore e con la voglia tipica di una squadra che non vuole perdere. La sconfitta sarebbe stata ingiusta. Sono soddisfatto della prestazione. Siamo sulla strada giusta. Abbiamo recuperato una partita da 2-0 e la sconfitta sarebbe stata pesante per il morale e la fiducia. Io guardo al futuro, nelle prime partite non eravamo noi. Il nostro cammino è iniziato con l'Atalanta, abbiamo cambiato anche modulo e siamo diventati più offensivi. Dobbiamo migliorare ancora alcuni automatismi soprattutto in difesa e in mediana. Dobbiamo avere fiducia per il futuro".