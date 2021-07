Salernitana, Castori: “Carpi insegna che la salvezza non è traguardo impossibile”

Il tecnico granata indica la strada per la salvezza ma anche le mosse di mercato

Fabrizio Castori tecnico della Salernitana ha parlato ai microfoni di Sky Sport sul momento del club granata: "Non piace lamentarmi, siamo partiti in ritardo ma c'è il tempo necessario per mettere tutto a posto. Sono sicuro che metteremo i problemi in secondo piano. Voglio mantenere la Serie A dopo esserci arrivato con il Carpi. Di quella esperienza mi porto dietro la convinzione che la salvezza non è impossibile. Lotteremo con le altre squadre che hanno lo stesso nostro obiettivo. Mercato? Dobbiamo essere bravi a non sbagliare gli acquisti. Serve pazienza e trovare gli elementi giusti per la nostra Salernitana. Ci vogliono per la salvezza calciatori bravi che ci fanno fare un salto di qualità. A Salerno c'è ambiente con tanta passione e non dobbiamo deludere le attese della tifoseria".