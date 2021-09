Salernitana, Castori: “Che impatto Ribery. Torino? Dobbiamo fare punti”

Vigilia di campionato per la Salernitana che sarà chiamata alla difficile trasferta contro il Torino

Vigilia di campionato per la Salernitana di Fabrizio Castori che in conferenza stampa ha presentato la sfida in programma domani pomeriggio contro il Torino valida per la terza giornata di Serie A. Il tecnico ha subito convocato il neo arrivato Ribery e ha caricato l'ambiente per trovare i primi punti della stagione.

Salernitana, parla Castori

MOMENTO - "Secondo me questa sosta ci ha aiutato, stiamo crescendo sotto tanti punti di vista. L'affiatamento e la condizione fisica fanno la differenza. Abbiamo grandissimo rispetto per il Torino, ci mancherebbe, è una squadra che milita in massima serie da anni e che può mettere in difficoltà chiunque. Ma riteniamo sia giunto il momento di portare a casa punti", ha detto Castori.

CRESCITA - "Non mi piace guardare indietro. Con la Roma eravamo con tante assenze e c'era un divario netto ed evidente. A Bologna siamo stati oltre un'ora in dieci ma il calo è stato esclusivamente mentale dovuto alla stanchezza e all'inesperienza. Adesso guardo il presente: stiamo crescendo, nei singoli e nel collettivo, e questo mi lascia ben sperare. Il Torino merita massimo rispetto, ha ottimi elementi e pressa a tutto campo. Io guardo in casa mia, è fondamentale portare a casa un risultato positivo".

SINGOLI - Non poteva mancare una parola su Ribery: "La prima cosa che vorrei dire è che desidero fare i complimenti a Franck. Che fosse un grandissimo giocatore lo sapevamo già. E' stato semplicissimo inserirlo: ragazzo semplice, intelligente, ci ha stupito la sua umiltà. Si è allineato agli altri con entusiasmo, sarà un valore aggiunto per la Salernitana. Non è in condizione, si sapeva, ma piano piano avrà i 90 minuti nelle gambe". E su Simy: "Simy è migliorato, potrebbe essere pronto per partire dall'inizio. Comunicherò la formazione un'ora e mezza prima della partita. Ormai sapete che faccio così".